2020-01-28T15:46:06+03:00
Общество

Похороны Всеволода Чаплина пройдут 29 января

Протоиерея Всеволода Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище
Ася КУЗНЕЦОВА
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Всеволод Чаплин скончался 26 января около храма, где до этого отслужил службуВсеволод Чаплин скончался 26 января около храма, где до этого отслужил службуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Протоиерея Всеволода Чаплина похоронят 29 января на Троекуровском кладбище. Его будут отпевать в храме Феодора Студита у Никитских ворот, в котором он был настоятелем. Гражданская панихида запланирована на 14:00.

Всеволод Чаплин скончался 26 января на 51-м году жизни. Протоиерей сел на лавочку около храма после окончания службы, ему стало плохо, а прибывшая через 15 минут скорая констатировала смерть. Причиной смерти стала остановка сердца.

Всеволод Чаплин - священник Русской православной церкви, протоиерей и настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. Он родился в 1968. В период 2009 года по 2015 года он был председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, до 2017 - членом Общественной палаты Российской Федерации. С 2017 года он стал членом общественной палаты Союзного Государства России и Беларуси.

Прихожане прощаются с Всеволодом Чаплиным.Евгения КОРОБКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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