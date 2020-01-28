Похороны Всеволода Чаплина пройдут 29 января
Протоиерея Всеволода Чаплина похоронят 29 января на Троекуровском кладбище. Его будут отпевать в храме Феодора Студита у Никитских ворот, в котором он был настоятелем. Гражданская панихида запланирована на 14:00.
Всеволод Чаплин скончался 26 января на 51-м году жизни. Протоиерей сел на лавочку около храма после окончания службы, ему стало плохо, а прибывшая через 15 минут скорая констатировала смерть. Причиной смерти стала остановка сердца.
Всеволод Чаплин - священник Русской православной церкви, протоиерей и настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. Он родился в 1968. В период 2009 года по 2015 года он был председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, до 2017 - членом Общественной палаты Российской Федерации. С 2017 года он стал членом общественной палаты Союзного Государства России и Беларуси.
Прихожане прощаются с Всеволодом Чаплиным.Евгения КОРОБКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU