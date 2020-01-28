2020-01-28T16:04:52+03:00
Общество

Ростуризм: организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля

Ведомство и крупнейшие туроператоры приняли решение об отмене чартерных программ в КНР [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ростуризм: организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраляРостуризм: организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраляФото: REUTERS
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В связи с коронавирусом нового типа все организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля. Об этом сообщил Ростуризм.

«По уточненным данным, в Китае находится 5 604 организованных туриста из России. Все организованные туристы вернутся в Россию до 4 февраля 2020 год», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что Ростуризм совместно с крупнейшими туроператорами приняли решение об отмене чартерных программ в Китай для российских туристов из России, которые забронировали туры до 24 января.

Напомним, ранее Роструд рекомендовал отказаться от командировок в Китай из-за коронавируса. Туроператор Tez Tour сообщил, что приостанавливает отправку туристов в Китай. В Российском союзе туриндустрии заявили, что Россия приостанавливает прием туристических групп из Китая, а власти Москвы взяли под особый контроль туристические места из-за коронавируса.

Жертвами коронавируса стали более 100 человек. Число зараженных превысило 4,5 тысячи. До России заболевание пока не добралось. В Сети есть специальная карта с местами обнаружения инфицированных людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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