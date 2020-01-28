В Госдуме ответили на обвинения в «переписывании» Россией истории
В Госдуме напомнили, что слова эстонского парламентария Хенна Пыллуааса о том, что Россия якобы пытается «переписать» историю «в угоду своим целям», нельзя оставлять без внимания.
- Без сомнения Россия отреагирует на подобный выпад, - комментирует RT Руслан Бальбек.
Депутат подчеркнул, что страны «Балтии, равно как и Польша, были освобождены от нацистов именно советскими войсками».
- Они смогли сохранить свою архитектуру, памятники во многом потому, что советское командование старалось не допустить массовых разрушений. А сейчас на данной истории некоторые политики пытаются сделать себе определённый популистский капитал, — заключил парламентарий.
Ранее в Польше цинично назвали публикацию рассекреченных документов Минобороны об освобождении Варшавы «переписыванием истории».
ИСТОЧНИК KP.RU