В Госдуме ответили на обвинения в «переписывании» Россией истории

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:07:52+03:00

В Госдуме напомнили, что Россия будет реагировать на обвинения в "переписывании" истории Фото: REUTERS

Депутат Руслан Бальбек уверен, что подобные выпады нельзя оставлять без внимания

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В Госдуме напомнили, что слова эстонского парламентария Хенна Пыллуааса о том, что Россия якобы пытается «переписать» историю «в угоду своим целям», нельзя оставлять без внимания.

- Без сомнения Россия отреагирует на подобный выпад, - комментирует RT Руслан Бальбек.

Депутат подчеркнул, что страны «Балтии, равно как и Польша, были освобождены от нацистов именно советскими войсками».

- Они смогли сохранить свою архитектуру, памятники во многом потому, что советское командование старалось не допустить массовых разрушений. А сейчас на данной истории некоторые политики пытаются сделать себе определённый популистский капитал, — заключил парламентарий.

Ранее в Польше цинично назвали публикацию рассекреченных документов Минобороны об освобождении Варшавы «переписыванием истории».

ИСТОЧНИК KP.RU