2020-01-28T16:28:02+03:00
Экономика

ФАС ожидает объяснений мобильных операторов по поводу повышения цен

Срок предоставления ответной информации - до 31 января
Ася КУЗНЕЦОВА
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ФАС получила жалобы в связи с повышением тарифов мобильными операторамиФАС получила жалобы в связи с повышением тарифов мобильными операторамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Федеральная антимонопольная служба России запросила у сотовых операторов объяснения повышения тарифов связи. Ведомство получило жалобы по этому вопросу и ожидает ответа до 31 января.

- Жалобы на повышение тарифов сотовыми операторами начали поступать в ФАС. Ещё до их поступления, как только появилась первая информация, мы направили запросы операторам связи России. Срок предоставления операторами информации - до 31 января, - передаёт РИА Новости слова заместителя главы регулятора Анатолия Голомолзина.

Ранее сайт kp.ru писал о возбуждении дела против "большой четвёрки" операторов мобильной связи - "Вымпелкома", МТС, "Мегафона" и Tele2. Тогда ФАС сообщила о дискриминации при установлении тарифов на sms-рассылку для банковских организаций.

Также kp.ru писал об отмене роуминга в России, осуществлённом также по инициативе ФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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