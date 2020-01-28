ФАС ожидает объяснений мобильных операторов по поводу повышения цен
Федеральная антимонопольная служба России запросила у сотовых операторов объяснения повышения тарифов связи. Ведомство получило жалобы по этому вопросу и ожидает ответа до 31 января.
- Жалобы на повышение тарифов сотовыми операторами начали поступать в ФАС. Ещё до их поступления, как только появилась первая информация, мы направили запросы операторам связи России. Срок предоставления операторами информации - до 31 января, - передаёт РИА Новости слова заместителя главы регулятора Анатолия Голомолзина.
Ранее сайт kp.ru писал о возбуждении дела против "большой четвёрки" операторов мобильной связи - "Вымпелкома", МТС, "Мегафона" и Tele2. Тогда ФАС сообщила о дискриминации при установлении тарифов на sms-рассылку для банковских организаций.
Также kp.ru писал об отмене роуминга в России, осуществлённом также по инициативе ФАС.
ИСТОЧНИК KP.RU