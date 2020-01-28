В СК Армении назвали причину смерти экс-директора службы нацбезопасности

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:44:38+03:00

Тело Георгия Кутояна было обнаружено в его квартире

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Бывший директор Службы нацбезопасности Армении Георгий Кутоян совершил самоубийство по личным мотивам. Такое заявление сделал председатель Следственного комитета страны Айк Григорян.

Глава СК сообщил, что жена Кутояна Асмик Бишарян направила в ведомство заявление с просьбой без ее согласия, не сообщали бы какую-либо информацию о причинах самоубийства. «Учитывая это заявление, могу лишь сказать, что самоубийство совершено по личным причинам», - заключил он.

Тело экс-главы СНБ было обнаружено 17 января в его квартире. Тогда СК Армении возбудил дело по статье о самоубийстве, однако в ведомстве отметили, что рассматривают все возможные версии случившегося.

Напомним, в мае 2018 президент Армении Армен Саркисян подписал указ о снятии с должности директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна и главы полиции Владимира Гаспаряна

ИСТОЧНИК KP.RU