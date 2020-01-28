В СК Армении назвали причину смерти экс-директора службы нацбезопасности
Бывший директор Службы нацбезопасности Армении Георгий Кутоян совершил самоубийство по личным мотивам. Такое заявление сделал председатель Следственного комитета страны Айк Григорян.
Глава СК сообщил, что жена Кутояна Асмик Бишарян направила в ведомство заявление с просьбой без ее согласия, не сообщали бы какую-либо информацию о причинах самоубийства. «Учитывая это заявление, могу лишь сказать, что самоубийство совершено по личным причинам», - заключил он.
Тело экс-главы СНБ было обнаружено 17 января в его квартире. Тогда СК Армении возбудил дело по статье о самоубийстве, однако в ведомстве отметили, что рассматривают все возможные версии случившегося.
Напомним, в мае 2018 президент Армении Армен Саркисян подписал указ о снятии с должности директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна и главы полиции Владимира Гаспаряна
ИСТОЧНИК KP.RU