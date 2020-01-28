«Поддержка должна быть эффективной»: Володин обсудил вопросы конкурентоспособности российского кино

28 Янв. 2020 2020-01-28T19:02:16+03:00

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Для повышения конкурентоспособности российского кино поддерживать тех, кто может себя реализовать. Такое заявление председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал на заседание попечительского совета Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).

«Через подготовку ребят, которые могут себя реализовать, необходимо выходить на качественные фильмы. Поддержка должна быть эффективной», - сказал Володин.

Володин подчеркнул, что необходимо «сделать все возможное», чтобы главный вуз кинематографии «оставался драйвером развития киноиндустрии».

«Все мероприятия и проекты, у которых есть запрос на поддержку, должны продвигать нас к тем целям и задачам, которые стоят перед кинематографом», - отметил он.

Напомним, в прошлом году Министерство культуры выложило в интернет данные о том, как поддерживает российское кино. Так фильм «Движение вверх» получил от Министерства культуры 400 000 000 рублей, что составило 67.8% его бюджета. А собрал в прокате 2 943 472 361 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU