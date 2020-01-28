Мутко назначен гендиректором «Дом.РФ»

28 Янв. 2020 2020-01-28T19:37:18+03:00

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Бывший вице-премьер Виталий Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ».

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя Мутко, нынешний гендиректор «Дом.РФ» Александр Плотник покинул свою должность в связи с переходом на новое место службы.

Напомним, что 15 января после оглашения послания президента России Владимира Путина, в котором были предложены изменения Конституции России, правительство в полном составе подало в отставку. 22 января был утверждён новый состав кабмина, который обновился почти наполовину. Новый премьер-министра Михаил Мишустин сообщил, что намерен в первую очередь заняться реформой управления и внедрять современные технологии.

Как писал сайт kp.ru, Мутко, который курировал в правительстве Медведева вопросы строительства и регионального развития, сообщил, что отставка кабмина не стала для него сюрпризом. По его словам, он занимался региональной политикой, поэтому «чувствовал, о чем говорит президент, что есть такие изменения».

ИСТОЧНИК KP.RU