Умер второй пилот самолета, разбившегося под Алма-Атой

28 Янв. 2020 2020-01-28T20:11:17+03:00

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После выписки из больницы умер второй пилот разбившегося под Алма-Атой самолета авиакомпании Bek Air рейса «Алма-Ата-Нур-Султан».

Как передает «Интерфакс» в пресс-службе городского управления общественного здоровья сообщили, что 21 января пилот был выписан в стабильном состоянии, чтобы продолжить лечение амбулаторно. В поликлинике он наблюдался у хирурга, кардиолога, психолога и терапевта.

Напомним, 27 декабря прошлого года самолет Bek Air разбился при наборе высоты. Лайнер врезался в бетонное ограждение, а потом и в двухэтажное здание. На борту находились 98 человек. Погибли 12, в том числе пилот. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших, пообещав наказать виновников происшествия.

Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы. Специалисты отмечают, что трагедия могла произойти из-за технической неисправности самолета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753014" frameborder="0"></iframe> Момент крушения самолёта авиакомпании Бэк эйр рейсом Алма-Ата – Нур-Султан 27 декабря.Момент крушения самолёта авиакомпании Бэк эйр рейсом Алма-Ата – Нур-Султан 27 декабря

ИСТОЧНИК KP.RU