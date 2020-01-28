28 Янв. 2020 2020-01-28T20:31:35+03:00

В МИД вызвали японского советника-посланника из-за выставки о Курилах в Токио Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В МИД России вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио постоянной выставки «Территория и суверенитет». Экспозиция демонстрирует материалы, которые якобы доказывают обоснованность притязания японской стороны на территорию южных островов Курильской гряды.

«В ходе беседы обратили внимание японского дипломата на открытие в Токио 21 января при поддержке официальных властей постоянной выставки «Территория и суверенитет», где, в том числе демонстрируются пропагандистские материалы, якобы доказывающие обоснованность территориальных притязаний Японии на южные Курилы», - сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В Министерстве сообщили, что подобные действия «идут вразрез» с договоренностью о создании позитивной атмосферы в двусторонних отношениях между странами.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор без предварительных условий. Глава японского кабмина отметил, что в данном вопросе необходимо «двигаться вперед», однако позже генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суги сделал несколько заявлений о принадлежности южных Курил Японии.

На данный момент мирного договора между Россией и Японией не существует. Токио претендует на несколько островов Курильской гряды: Шикотан, Кунашир, Хабомаи и Итуруп.

ИСТОЧНИК KP.RU