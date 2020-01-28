«Захлопывают окно возможностей»: посольство РФ прокомментировало отмену визита голландских депутатов в Москву
Посольство России выразило сожаление из-за решения голландских парламентариев отказаться от поездки в Москву и сообщило, что страна в очередной раз «захлопывают окно возможностей» для возобновления диалога между сторонами.
Ранее в парламенте Нидерландов отменили свой визит в российскую столицу из-за того, что депутату партии «Демократы-66» Сьюрду Сьюрдсме был запрещен въезд в Россию.
«Выражаем сожаление, что они второй раз подряд с осени 2018 года по собственной инициативе захлопывают окно возможностей для возобновления диалога со своими коллегами в Госдуме по вопросам, представляющим взаимный интерес», - заявили в диппредставительстве.
В посольстве добивали, что «неоднократно предупреждали своих коллег (...) что вся ответственность за негативные последствия подобного шага всецело ложится на нидерландскую сторону», но при этом «никоим образом» не ставят под вопрос право парламента Нидерландов на свое собственное мнение.
ИСТОЧНИК KP.RU