Иран назвал «сделку века» США проектом санкций и принуждения
Несмотря на противоречия с другими странами региона Тегеран в сотрудничестве с ними готов противодействовать «сделке века», которая является проектом санкций и принуждения. Так советник президента Ирана Хесамаддин Ашна отреагировал на американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта
«Это – сделка между сионистским режимом и США. Никакого взаимодействия с палестинцами нет в повестке. Это не проект мира и процветания, а проект санкций и принуждения», - заявил советник иранского лидера.
По словам Ашна, придется ожидать «еще одну интифаду».
В МИД Турции назвали «сделку века» «мертворожденным проектом», направленным на аннексию палестинских земель .
Напомним президент США Дональд Трамп лично огласил условия «сделки века», согласно которой столица арабского государства будет в Восточном Иерусалиме. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласен с условиями плана. Однако президент Палестины Махмуд Аббас и глава Политбюро исламского движения ХАМАС Исмаилом Хания заявили о совместных шагах по противодействию американскому проекту.
ИСТОЧНИК KP.RU
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