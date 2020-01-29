В госдепе США еще не ознакомились с предложением России провести саммит пяти стран ООН

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:31:58+03:00

Пресс-секретарь американского ведомства позже рассказать, что в Вашингтоне думают по этому вопросу

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В госдепартаменте США еще не ознакомились с предложением президента России Владимира Путина провести в этом году саммит пяти стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявила руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Морган Ортэгус, отвечая на вопросы журналистов.

«Я еще не видела, что предложил президент (Владимир Путин). Давайте я с этим ознакомлюсь, и мы вернемся к этому (вопросу)», - приводит слова пресс-секретаря госдепа ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Владимир Путин во время визита в Израиль выступил на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Тогда он и предложил лидерам «пятерки» стран-основательниц ООН (Россия, Китай, США, Франция и Великобритания) встретиться «в любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам».

Ранее сообщалось, что предложение главы российского государства поддержали в Париже и в Пекине, а в Лондоне заявили, что ждут от Москвы дополнительных разъяснений по встрече. Таким образом, пока только в Вашингтоне эту идею никак не прокомментировали.

ИСТОЧНИК KP.RU