Названы регионы с самой доступной ипотекой

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:04:32+03:00

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Названы регионы, где ипотека меньше всего бьет по карману заемщика. Оказалось, что выгоднее обзаводиться жильем на Севере. Там заемщик со средней зарплатой может позволить приобрести недвижимость площадью от 101 до 144 квадратных метров. А вот самая неподъемная ипотека, ожидаемо, в Москве. На тех же условиях здесь можно купить квартиру площадью в 33-36 кв.метров.

Рейтинг доступности ипотеки:

Магаданская область – при средней зарплате в 91 тыс.руб заемщик может купить 144 кв.м (цена за кв.м. 46,7 тыс.руб).

В Ямало-Ненецкий АО – зарплата в 99,5 тыс.рублей, стоимость кв.м -54,7 тыс.рублей.

Ненецком АО – зарплата в 85,3 тыс. рублей, стоимость кв.м.- 62,6 тыс.руб.

Самая недоступная ипотека:

Севастополь - зарплата 33,5 тыс. руб., цена за кв.м. – 72,1 тыс.руб. (максимальная площадь в ипотеку 33,1 кв.м.),

Приморский край – зарплата 35 тыс.руб, цена кв.м. – 95 тыс.руб (34,4 кв.м.),

Москва - зарплата 90,4 тыс.руб, цена кв.м. – 189,5 тыс.руб (36 кв.м.0.

Средняя ставка по ипотечным кредитам в 2019 году приблизилась к 9 процентам годовым, но покупка недвижимости остается трудновыполнимой задачей из-за высокой стоимости квадратного метра.

Эксперты отмечают, что в новом году процент по ипотечным кредитам может снижаться, но это зависит от многих факторов, пишет газета «Известия».

Ипотека позволяет не копить деньги годами, а сразу заезжать в жилье, постепенно выплачивая его стоимость (правда, с процентами). Разбираемся с профессионалами в сфере недвижимости, насколько выгодна ипотека в 2020 году, и стоит ли брать ее сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU