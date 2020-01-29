29 Янв. 2020 2020-01-29T09:49:12+03:00

Новый министр связи предложил дать МВД доступ к данным россиян

К 2024 году полицейские и сотрудники ФСБ в рамках розыска смогут, в случае принятие инициативы в Госдуме, получать онлайн доступ к интернет-сервисам и данным от сотовых операторов