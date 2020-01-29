2020-01-29T09:49:12+03:00
Общество

Новый министр связи предложил дать МВД доступ к данным россиян

К 2024 году полицейские и сотрудники ФСБ в рамках розыска смогут, в случае принятие инициативы в Госдуме, получать онлайн доступ к интернет-сервисам и данным от сотовых операторов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Полицейским и сотрудникам ФСБ предложено дать онлайн-доступ к персональным данным россиян. С такой инициативой выступил министр связи Максут Шадаев на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Как сообщают «Ведомости», доступ смогут предоставить только ведущим оперативно-розыскную деятельность полицейские.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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