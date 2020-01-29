2020-01-29T11:01:17+03:00
Общество

Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова в Москве

Экс-сотрудники полиции доставлены на допрос
Юлия САЛЬНИКОВА
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Иван Голунов задержан в июне 2019 годаИван Голунов задержан в июне 2019 годаФото: REUTERS
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В СК сообщили о задержании пяти бывших сотрудников полиции по делу журналиста Ивана Голунова. Экс-сотрудники УВД по Западному административному округу Москвы доставлены на допрос, сообщили в пресс-службе Следственного комитета ТАСС.

Напомним, Иван Голунов задержан 6 июня в центре Москвы. При себе, а также в его съемной квартире, по данным полицейских, были обнаружены наркотики. По версии правоохранителей журналист занимался распространением запрещенных веществ, в том числе через ночные клубы. Дело приняло неожиданным поворот, когда на защиту журналиста встали коллеги практически по всей стране. Иван Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Ему и его адвокатам удалось отстоять невиновность - в деле нашли много нестыковок.

В июле 2019 года дело Голунова закрыли, а его самого освободили из СИЗО. После служебной проверки уволены два генерала МВД, а также четверо сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве. Вскоре число уволенных увеличилось до пяти сотрудников полиции.

- В рамках так называемого дела Ивана Голунова в Следственный комитет России доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве. В настоящее время они допрашиваются следователями, - сообщили в СК.

Иван Голунов: Я никогда не принимал наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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