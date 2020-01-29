Авиакомпания "British Airways" прекратила все полёты в Китай

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:07:29+03:00

До марта нельзя будет забронировать билеты в КНР [видео]

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Британская авиакомпания "British Airways" приостановила все полёты на территорию материкового Китая, чтобы избежать угрозы распространения коронавируса, сообщает Reuters.

Также авиаперевозчик приостановил до марта возможность бронирования билетов в Китай. Ранее Министерство иностранных дел Великобритании попросило британцев перенести все поездки в Китай, для которых нет особенно веской причины.

Ещё одна британская авиакомпания "Virgin Atlantic" заявила о перебронировании всех билетов на рейсы с 22 января до конца февраля не только в Китай и Гонконг, но и через них.

Ранее сайт kp.ru писал о приостановке работы нескольких тысяч своих заведений в Китае заявили Starbucks и McDonald’s.

Также российские учёные проанализировали данные о распространении коронавируса в мире и сделали прогноз, когда он может попасть в Россию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757485" frameborder="0"></iframe> Авиакомпании отменяют рейсы в Китай.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU