Авиакомпания "British Airways" прекратила все полёты в Китай
Британская авиакомпания "British Airways" приостановила все полёты на территорию материкового Китая, чтобы избежать угрозы распространения коронавируса, сообщает Reuters.
Также авиаперевозчик приостановил до марта возможность бронирования билетов в Китай. Ранее Министерство иностранных дел Великобритании попросило британцев перенести все поездки в Китай, для которых нет особенно веской причины.
Ещё одна британская авиакомпания "Virgin Atlantic" заявила о перебронировании всех билетов на рейсы с 22 января до конца февраля не только в Китай и Гонконг, но и через них.
Ранее сайт kp.ru писал о приостановке работы нескольких тысяч своих заведений в Китае заявили Starbucks и McDonald’s.
Также российские учёные проанализировали данные о распространении коронавируса в мире и сделали прогноз, когда он может попасть в Россию.
Авиакомпании отменяют рейсы в Китай.
Карта распространения коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU
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