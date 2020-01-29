Роскомнадзор начал блокировку почтового сервиса Protonmail, который используют для угроз "минирования"

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:21:32+03:00

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Роскомнадзор начал блокировать доступ к почтовому сервису Protonmail, чтобы остановить рассылку анонимных угроз о минировании зданий и учреждений. Письма с угрозами через Protonmail поступили уже в 800 объектов в четырёх российских регионах, среди них детские сады, школы, суды и больницы.

Напомним, что 23 января в ФСБ заявили о том, что массовая рассылка анонимных сообщений с угрозами минирования осуществляется через почтовый сервис Startmail. В тот же день Роскомнадзор его заблокировал.

После блокировки доступа к Startmail угрозы стали массово рассылаться с другого крупного почтового сервиса - швейцарского Protonmail, который использовался в 2019 году с теми же целями, но для 123 объектов.

Виновники волны "минирований" пока не найдены.

Волна "минирований" началась в России 28 ноября 2019 года. Среди "заминированных" за два месяца зданий были вокзалы, районные суды, детский сады, школы, станции метро, торговые центры, аэропорты. После эвакуации и проверки экстренных спецслужб все сообщения с угрозами взрыва оказывались ложными.

Правила поведения при угрозе минирования.

ИСТОЧНИК KP.RU