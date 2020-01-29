Вопрос с приглашением Зеленского на парад Победы в Москву еще не решен

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:53:20+03:00

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Вопрос с приглашением президента Украины Владимира Зеленского в Россию на парад 75-летия Победы в Великой отечественной войне еще не решен. В Кремле отмечают, что однозначного ответа еще нет. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Мне надо уточнить, я пока не готов ответить, - ответил Песков на вопрос о возможном визите Зеленского.

Относительно заявления украинского лидера об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны, что, в свою очередь, привело к Холокосту, Дмитрий Песков отметил, что подобные слова вызывают сожаление.

- Еще раз повторю, что подобные заявления вызывают сожаление. Все остальное требует уточнения, — цитирует ФАН слова пресс-секретаря президента.

Ранее в Госдуме жестко осудили выступление Владимира Зеленского в Освенциме, где тот повесил ответственность за начало Второй мировой войны на Советский Союз наравне с Германией.

ИСТОЧНИК KP.RU