Вопрос с приглашением Зеленского на парад Победы в Москву еще не решен
Вопрос с приглашением президента Украины Владимира Зеленского в Россию на парад 75-летия Победы в Великой отечественной войне еще не решен. В Кремле отмечают, что однозначного ответа еще нет. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Мне надо уточнить, я пока не готов ответить, - ответил Песков на вопрос о возможном визите Зеленского.
Относительно заявления украинского лидера об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны, что, в свою очередь, привело к Холокосту, Дмитрий Песков отметил, что подобные слова вызывают сожаление.
- Еще раз повторю, что подобные заявления вызывают сожаление. Все остальное требует уточнения, — цитирует ФАН слова пресс-секретаря президента.
Ранее в Госдуме жестко осудили выступление Владимира Зеленского в Освенциме, где тот повесил ответственность за начало Второй мировой войны на Советский Союз наравне с Германией.
ИСТОЧНИК KP.RU