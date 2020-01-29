2020-01-29T12:53:20+03:00
Политика

Вопрос с приглашением Зеленского на парад Победы в Москву еще не решен

Об этом заявил Дмитрий Песков
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Вопрос с приглашением президента Украины Владимира Зеленского в Россию на парад 75-летия Победы в Великой отечественной войне еще не решен. В Кремле отмечают, что однозначного ответа еще нет. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Мне надо уточнить, я пока не готов ответить, - ответил Песков на вопрос о возможном визите Зеленского.

Относительно заявления украинского лидера об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны, что, в свою очередь, привело к Холокосту, Дмитрий Песков отметил, что подобные слова вызывают сожаление.

- Еще раз повторю, что подобные заявления вызывают сожаление. Все остальное требует уточнения, — цитирует ФАН слова пресс-секретаря президента.

Ранее в Госдуме жестко осудили выступление Владимира Зеленского в Освенциме, где тот повесил ответственность за начало Второй мировой войны на Советский Союз наравне с Германией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков прокомментировал идею прописать в Конституции термин «верховный правитель»
"Туризм в Китай и из Китая приостановлен": Горин рассказал об аннулировании путевок в КНР из-за коронавируса
Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в работу СК по делу Голунова
В Кремле прокомментировали идею дать МВД онлайн-доступ к данным россиян
"Алчные недоучки": В Госдуме раскритиковали кампанию против исторической памяти на Украине
Вопрос с приглашением Зеленского на парад Победы в Москву еще не решен
Путин проведёт совещание с Голиковой, Мурашко и Поповой по предупреждению коронавируса
Телеканал RT собрал более 10 миллиардов просмотров на YouTube
Таиланд начинает массовую проверку гидов на наличие коронавируса
Минфин предложил режим "одного окна" для предоставления бухотчетов организациями
Россияне назвали зарплату, при которой готовы усердно работать