"Справедливая Россия" предложила выплачивать компенсации семьям, в которых детям не предоставили место в саду
Партия "Справедливая Россия" предложила Госдуме законопроект о выплате компенсаций тем родителям, чьим ребёнку не предоставили место в детском саду от полутора до трёх лет. Об этом сообщает пресс-служба фракции.
- Согласно законопроекту СР, выплаты из федерального бюджета должны быть не меньше прожиточного минимума для детей в регионе, где ребенок стоит в очереди, - говорится в сообщении.
Лидер партии Сергей Миронов отметил, что схожее предложение было выдвинуто "Справедливой Россией" в Ленинградской области, где компенсации ввели для семей с детьми от полутора до семи лет. Он добавил, что в итоге принятой меры около 12 тысяч семей смогут получать выплату в размере 9 500 рублей в месяц.
Миронов также указал на необходимость введения такой меры на федеральном уровне, поскольку подобная выплата удовлетворит не только нужды людей, но и отвечает главным задачам, поставленным президентом Путиным в своём послании к Федеральному собранию.
- Надеюсь, коллеги в Госдуме оперативно поддержат нашу инициативу, - добавил Сергей Миронов.
ИСТОЧНИК KP.RU