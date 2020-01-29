2020-01-29T13:43:51+03:00
Общество

"Справедливая Россия" предложила выплачивать компенсации семьям, в которых детям не предоставили место в саду

Подобная инициатива уже была принята в Ленобласти
Ася КУЗНЕЦОВА
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Партия "Справедливая Россия" предложила Госдуме законопроект о выплате компенсаций тем родителям, чьим ребёнку не предоставили место в детском саду от полутора до трёх летПартия "Справедливая Россия" предложила Госдуме законопроект о выплате компенсаций тем родителям, чьим ребёнку не предоставили место в детском саду от полутора до трёх летФото: Shutterstock
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Партия "Справедливая Россия" предложила Госдуме законопроект о выплате компенсаций тем родителям, чьим ребёнку не предоставили место в детском саду от полутора до трёх лет. Об этом сообщает пресс-служба фракции.

- Согласно законопроекту СР, выплаты из федерального бюджета должны быть не меньше прожиточного минимума для детей в регионе, где ребенок стоит в очереди, - говорится в сообщении.

Лидер партии Сергей Миронов отметил, что схожее предложение было выдвинуто "Справедливой Россией" в Ленинградской области, где компенсации ввели для семей с детьми от полутора до семи лет. Он добавил, что в итоге принятой меры около 12 тысяч семей смогут получать выплату в размере 9 500 рублей в месяц.

Миронов также указал на необходимость введения такой меры на федеральном уровне, поскольку подобная выплата удовлетворит не только нужды людей, но и отвечает главным задачам, поставленным президентом Путиным в своём послании к Федеральному собранию.

- Надеюсь, коллеги в Госдуме оперативно поддержат нашу инициативу, - добавил Сергей Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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