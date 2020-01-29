Генпрокуратура РФ выступила за сокращение числа арестов за нетяжкие преступления

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:27:04+03:00

По данным ведомства, в СИЗО арестантов часто содержат с нарушением норм не только международного, но и национального законодательства

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В Генпрокуратуре РФ предложили реже заключать под стражу за преступления небольшой и средней тяжести применялось, чем на данный момент.

- Требуется расширение практики органов предварительного расследования по вопросу избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы, - подчеркнули в ведомстве.

В Генпрокуратуре также рассказали, что в СИЗО в российских регионах заключенных часто содержат с нарушением норм не только международного, но и национального законодательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU