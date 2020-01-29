Путин - о коронавирусе: Вопрос в том, насколько мы готовы к этому явлению

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:32:29+03:00

На встрече президент отметил, что основная специфика борьбы с коронавирусом заключается в том, что "это новое явление" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специфика вируса, считает президент, в том, что это совершенно новое явление

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Президент России Владимир Путин провёл совещание с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, посвящённое мерам по предотвращению распространения коронавируса в России.

На встрече президент отметил, что основная специфика борьбы с коронавирусом заключается в том, что "это новое явление", а потому возникает вопрос, "насколько мы готовы к этому вызову".

- Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы, - отметил Путин.

Ранее сайт kp.ru писал о заявлении президента, что человеческие потери в случае распространения пневмонии, вызванной коронавирусом, необходимо минимизировать.

Госкомитет здравоохранения КНР заявляет 5999 зарегистрированных подтвержденных случаях заболевания, а прирост за сутки составил 32% (1459). Смерть наступила в 2,2 % (132 случая), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка в 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%). Под наблюдением находятся 59 990 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU