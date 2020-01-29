2020-01-29T15:32:29+03:00
Общество

Путин - о коронавирусе: Вопрос в том, насколько мы готовы к этому явлению

Специфика вируса, считает президент, в том, что это совершенно новое явление
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На встрече президент отметил, что основная специфика борьбы с коронавирусом заключается в том, что "это новое явление"На встрече президент отметил, что основная специфика борьбы с коронавирусом заключается в том, что "это новое явление"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин провёл совещание с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, посвящённое мерам по предотвращению распространения коронавируса в России.

На встрече президент отметил, что основная специфика борьбы с коронавирусом заключается в том, что "это новое явление", а потому возникает вопрос, "насколько мы готовы к этому вызову".

- Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы, - отметил Путин.

Ранее сайт kp.ru писал о заявлении президента, что человеческие потери в случае распространения пневмонии, вызванной коронавирусом, необходимо минимизировать.

Госкомитет здравоохранения КНР заявляет 5999 зарегистрированных подтвержденных случаях заболевания, а прирост за сутки составил 32% (1459). Смерть наступила в 2,2 % (132 случая), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка в 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%). Под наблюдением находятся 59 990 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Сделало много полезного": Путин заявил, что правительство Медведева работало в непростых условиях
Путин - о коронавирусе: Вопрос в том, насколько мы готовы к этому явлению
В МИД России оценили слова Эрдогана о несоблюдении соглашения по Сирии
Воспитательница оставила гневное послание на животе ребенка и рассердила его мать
Генпрокуратура РФ выступила за сокращение числа арестов за нетяжкие преступления
Путин на совещании по коронавирусу: Сделать всё, чтобы у нас ничего подобного не было
Задержанным по делу Голунова полицейским вменяют фальсификацию доказательств
Ученые рассказали, когда на Солнце произойдет вспышка, способная уничтожить Землю
В Верховной Раде объяснили украинцам введение налога на соцсети «войной в Донбассе»
В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет
В 2020 году дефицит бюджета США составит один триллион долларов
Американцы ищут связь между коронавирусом и пивом Corona
"Справедливая Россия" предложила выплачивать компенсации семьям, в которых детям не предоставили место в саду
Врачи объяснили, защитит ли медицинская маска от коронавируса
Песков прокомментировал идею прописать в Конституции термин «верховный правитель»
"Туризм в Китай и из Китая приостановлен": Горин рассказал об аннулировании путевок в КНР из-за коронавируса
Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в работу СК по делу Голунова
В Кремле прокомментировали идею дать МВД онлайн-доступ к данным россиян
"Алчные недоучки": В Госдуме раскритиковали кампанию против исторической памяти на Украине
Вопрос с приглашением Зеленского на парад Победы в Москву еще не решен
Путин проведёт совещание с Голиковой, Мурашко и Поповой по предупреждению коронавируса
Телеканал RT собрал более 10 миллиардов просмотров на YouTube
Таиланд начинает массовую проверку гидов на наличие коронавируса
Минфин предложил режим "одного окна" для предоставления бухотчетов организациями
Россияне назвали зарплату, при которой готовы усердно работать