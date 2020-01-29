2020-01-29T16:31:52+03:00
Политика

"Сделало много полезного": Путин заявил, что правительство Медведева работало в непростых условиях

Президент поблагодарил бывших членов правительства за их труд
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Сделало много полезного": Путин заявил, что правительство Медведева работало в непростых условиях"Сделало много полезного": Путин заявил, что правительство Медведева работало в непростых условияхФото: REUTERS
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Россисйский лидер Владимир Путин рассказал, что правительство бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева работало в непростых условиях, но сделало много полезного для стратегического развития страны.

- Сложностей было много, и на 100% никогда и нигде планы не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, - отметил Путин.

Российский лидер заявил, что для кабмина "это было непросто - определить цели национального развития, выработать механизм достижения этих целей в виде национальных проектов".

- Сделано действительно немало, - подытожил Путин и поблагодарил бывших членов правительства за их труд, пишет "ТАСС".

Напомним, в начале января после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию стало известно о том, что правительство страны подало в отставку. Спустя несколько дней Путин назначил новым премьер-министром России бывшего главу ФНС Михаила Мишустина.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер России Михаил Мишустин утвердил состав штаба по предупреждению завоза в РФ коронавируса. В состав нового штаба вошла заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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