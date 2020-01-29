2020-01-29T16:39:18+03:00
Общество

В Подмосковье при рождении первенца снизят ставку по ипотеке на 3%

Помощь в денежном эквиваленте будет составлять около 1,5 млн рублей в качестве оплаты процентов по кредиту
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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При рождении первого ребенка в Подмосковье снизят ставку по ипотеке на 3%. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в денежном эквиваленте помощь молодой семье будет составлять около 1,5 млн рублей в виде оплаты процентов по кредиту.

Напомним, с этого года родители начнут получать выплаты на первого ребенка, а суммы на второго увеличатся по всей России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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