В Подмосковье при рождении первенца снизят ставку по ипотеке на 3%
Помощь в денежном эквиваленте будет составлять около 1,5 млн рублей в качестве оплаты процентов по кредиту
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При рождении первого ребенка в Подмосковье снизят ставку по ипотеке на 3%. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в денежном эквиваленте помощь молодой семье будет составлять около 1,5 млн рублей в виде оплаты процентов по кредиту.
Напомним, с этого года родители начнут получать выплаты на первого ребенка, а суммы на второго увеличатся по всей России.
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ИСТОЧНИК KP.RU