2020-01-29T17:00:54+03:00
Политика

«Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету

Оружие способно развивать скорость 5 Махов и более
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
ЗРПК «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету,ЗРПК «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету,Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Изменить размер текста:

Главный конструктор системы Валерий Слугин из Конструкторского бюро приборостроения Шипунова рассказал, что российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету, которая способна развивать скорость 5 Махов и более.

Разработчик уточнил, что комплекс получает две ракеты, одна из которых гиперзвуковая и не имеет головки самонаведения, поскольку она могла бы снизить скорость ракеты.

«Все задачи [наведения ракеты на цель] здесь можно решить за счет системы телеуправления ракетой с боевой машины», - приводит ТАСС слова Слугина.

Напомним, в октябре прошлого года, на учениях «Славянский щит – 2019» под Белградом, президент Сербии Александр Вучич сообщил о закупке у России одного ЗРП «Панцирь-С».

СПРАВКА:

Комплекс «Панцирь-С» может поражать цели на удалении до 40 километров и высоте до 15 километров. Скорость поражаемых целей не должна превышать 2000 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростуризм попросил Росавиацию рекомендовать вернуть туроператорам деньги за билеты в Китай
"Из Китая выезжает 11% всего мирового количества туристов": Как коронавирус скажется на турбизнесе
Корреспондента RT ранили в Сирии
«Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету
В Подмосковье при рождении первенца снизят ставку по ипотеке на 3%
Эрдоган потребовал от Вашингтона поставить F-35 или вернуть деньги
В Китае сказали, когда вспышка коронавируса пойдет на спад
«Какого…»: Советник Зеленского матом отреагировал на новые цены на газ
Этап Кубка мира по горным лыжам отменён из-за коронавируса
Путин встретился с министрами, не попавшими в новое правительство
"Сделало много полезного": Путин заявил, что правительство Медведева работало в непростых условиях
Путин - о коронавирусе: Вопрос в том, насколько мы готовы к этому явлению
В МИД России оценили слова Эрдогана о несоблюдении соглашения по Сирии
Воспитательница оставила гневное послание на животе ребенка и рассердила его мать
Генпрокуратура РФ выступила за сокращение числа арестов за нетяжкие преступления