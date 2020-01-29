29 Янв. 2020 2020-01-29T17:00:54+03:00

Оружие способно развивать скорость 5 Махов и более

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Главный конструктор системы Валерий Слугин из Конструкторского бюро приборостроения Шипунова рассказал, что российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету, которая способна развивать скорость 5 Махов и более.

Разработчик уточнил, что комплекс получает две ракеты, одна из которых гиперзвуковая и не имеет головки самонаведения, поскольку она могла бы снизить скорость ракеты.

«Все задачи [наведения ракеты на цель] здесь можно решить за счет системы телеуправления ракетой с боевой машины», - приводит ТАСС слова Слугина.

Напомним, в октябре прошлого года, на учениях «Славянский щит – 2019» под Белградом, президент Сербии Александр Вучич сообщил о закупке у России одного ЗРП «Панцирь-С».

СПРАВКА:

Комплекс «Панцирь-С» может поражать цели на удалении до 40 километров и высоте до 15 километров. Скорость поражаемых целей не должна превышать 2000 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU