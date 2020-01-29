Корреспондента RT ранили в Сирии

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:06:18+03:00

Один из снарядов взорвался во время съёмок складов оружия в провинции Идлиб

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Корреспондент телеканала RT Arabic Вафа Шабруни серьёзно в сирийской провинции Идлиб. Один из снарядов взорвался во время съёмок складов оружия, оставшихся после отступления боевиков из города Маарет Ан-Нууман, сообщает RT.

Уточняется, что корреспондент жива и её перевозят из больницы в городе Хан Шейхун в государственную больницу в городе Хама, её состояние стабильно.

Во вторник, 28 января, сирийские войска восстановили правительственный контроль над городом Мааррет-эн-Нууман, где находился крупный форпост запрещённой в России группировки "Джебхат ан-Нусра".

Ранее сайт kp.ru сообщал о ранении британского журналиста Грэма Филлипса под Донецком. Тогда журналист получил ранение в районе поселка Пески, попав под минометный обстрел во время съёмок ополченцев. В него прилетел снаряд 120-миллиметрового миномета, журналист получил ранение в спину. Он был в бронежилете, но осколок пробил его.

ИСТОЧНИК KP.RU