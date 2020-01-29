2020-01-29T17:06:18+03:00
Происшествия

Корреспондента RT ранили в Сирии

Один из снарядов взорвался во время съёмок складов оружия в провинции Идлиб
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Корреспондент телеканала RT Arabic Вафа Шабруни серьёзно в сирийской провинции Идлиб. Один из снарядов взорвался во время съёмок складов оружия, оставшихся после отступления боевиков из города Маарет Ан-Нууман, сообщает RT.

Уточняется, что корреспондент жива и её перевозят из больницы в городе Хан Шейхун в государственную больницу в городе Хама, её состояние стабильно.

Во вторник, 28 января, сирийские войска восстановили правительственный контроль над городом Мааррет-эн-Нууман, где находился крупный форпост запрещённой в России группировки "Джебхат ан-Нусра".

Ранее сайт kp.ru сообщал о ранении британского журналиста Грэма Филлипса под Донецком. Тогда журналист получил ранение в районе поселка Пески, попав под минометный обстрел во время съёмок ополченцев. В него прилетел снаряд 120-миллиметрового миномета, журналист получил ранение в спину. Он был в бронежилете, но осколок пробил его.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростуризм попросил Росавиацию рекомендовать вернуть туроператорам деньги за билеты в Китай
"Из Китая выезжает 11% всего мирового количества туристов": Как коронавирус скажется на турбизнесе
Корреспондента RT ранили в Сирии
«Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету
В Подмосковье при рождении первенца снизят ставку по ипотеке на 3%
Эрдоган потребовал от Вашингтона поставить F-35 или вернуть деньги
В Китае сказали, когда вспышка коронавируса пойдет на спад
«Какого…»: Советник Зеленского матом отреагировал на новые цены на газ
Этап Кубка мира по горным лыжам отменён из-за коронавируса
Путин встретился с министрами, не попавшими в новое правительство
"Сделало много полезного": Путин заявил, что правительство Медведева работало в непростых условиях
Путин - о коронавирусе: Вопрос в том, насколько мы готовы к этому явлению
В МИД России оценили слова Эрдогана о несоблюдении соглашения по Сирии
Воспитательница оставила гневное послание на животе ребенка и рассердила его мать
Генпрокуратура РФ выступила за сокращение числа арестов за нетяжкие преступления