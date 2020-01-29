«Благодарю своего друга»: Нетаньяху отреагировал на решение Путина помиловать израильтянку Иссахар
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил свою благодарность президенту России Владимиру Путину за то, что последний помиловал израильтянку Нааму Иссахар, осужденную в России за контрабанду наркотиков.
«Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссахар», - говорится в заявление главы израильского правительства.
Мать девушки также поблагодарила российского лидера «за сочувствие, которое он проявил» по отношению к ее дочери.
Как сообщает израильское издание, в четверг, 30 января, сотрудники посольства Израиля в России будут сопровождать Иссахар к самолету Нетаньяху, который прибудет в Москву с официальным визитом.
Как сообщал сатй kp.ru, Путин подписал указ о помиловании израильтянки после того, как он подала свое ходатайство в письменной форме через администрацию следственного изолятора.
ИСТОЧНИК KP.RU