«Благодарю своего друга»: Нетаньяху отреагировал на решение Путина помиловать израильтянку Иссахар

29 Янв. 2020 2020-01-29T22:24:52+03:00

Мать девушки также поблагодарила российского лидера за сочувствие, которое он проявил по отношению к ее дочери

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил свою благодарность президенту России Владимиру Путину за то, что последний помиловал израильтянку Нааму Иссахар, осужденную в России за контрабанду наркотиков.

«Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссахар», - говорится в заявление главы израильского правительства.

Мать девушки также поблагодарила российского лидера «за сочувствие, которое он проявил» по отношению к ее дочери.

Как сообщает израильское издание, в четверг, 30 января, сотрудники посольства Израиля в России будут сопровождать Иссахар к самолету Нетаньяху, который прибудет в Москву с официальным визитом.

Как сообщал сатй kp.ru, Путин подписал указ о помиловании израильтянки после того, как он подала свое ходатайство в письменной форме через администрацию следственного изолятора.

ИСТОЧНИК KP.RU