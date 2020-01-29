2020-01-29T22:52:05+03:00
Происшествия

Нефтяной танкер загорелся вблизи побережья ОАЭ

На борту находятся люди, но пока число членов экипажа неизвестно [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Нефтяной танкер загорелся вблизи побережья ОАЭНефтяной танкер загорелся вблизи побережья ОАЭФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В территориальных водах Объединённых Арабских Эмират во время ремонта загорелся нефтяной танкер. Об этом сообщило Федеральное управление наземного и морского транспорта ОАЭ в социальной сети.

В сообщении говорится, что пожарные до сих пор борются с огнем.

Пожар произошёл около 16:00 по местному времени (15:00 мск), когда судно находилось в 40 километрах от побережья. На данный момент неизвестно,к какой стране принадлежит танкер и к какому порту приписано судно.

Как сообщает The National со ссылкой на Морскую торговую организацию Соединенного Королевства (МТОСК), на борту находятся люди, но пока неизвестно их число. По их данным, танкер находился в водах ОАЭ месяц

Напомним, в мае прошлого года в территориальных водах ОАЭ были атакованы четыре коммерческих судна, которые принадлежат Саудовской Аравии. Среди них были и два нефтяных танкера. Жертв и разлива нефти удалось избежать, однако конструкции судов нанесен серьезный ущерб. Через месяц в Оманском заливе между Эмиратами и Ираном неизвестные атаковали два нефтяных танкера.

Нефтяной танкер загорелся вблизи побережья ОАЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нефтяной танкер загорелся вблизи побережья ОАЭ
«Благодарю своего друга»: Нетаньяху отреагировал на решение Путина помиловать израильтянку Иссахар
В Кремле не принимаются специальные меры из-за коронавируса
Комитет ПАСЕ отклонил большинство поправок к резолюции о полномочиях российской делегации
ВОЗ зафиксировала передачу коронавируса от человека к человеку в трех странах
Европарламент одобрили соглашение о Brexit
Глава Республики Алтай госпитализирован во время рабочей поездки в Москву
Заключенный во Франции Винник «категорически» отказался прекращать голодовку
Путин помиловал израильтянку Иссахар
ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС в связи со вспышкой коронавируса
Медведев одним словом описал свою новую работу
Президент Германии призвал противостоять переписыванию истории
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Мишустин назначил своим помощником Приходько