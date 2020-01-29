29 Янв. 2020 2020-01-29T22:52:05+03:00

На борту находятся люди, но пока число членов экипажа неизвестно [видео]

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В территориальных водах Объединённых Арабских Эмират во время ремонта загорелся нефтяной танкер. Об этом сообщило Федеральное управление наземного и морского транспорта ОАЭ в социальной сети.

В сообщении говорится, что пожарные до сих пор борются с огнем.

Пожар произошёл около 16:00 по местному времени (15:00 мск), когда судно находилось в 40 километрах от побережья. На данный момент неизвестно,к какой стране принадлежит танкер и к какому порту приписано судно.

Как сообщает The National со ссылкой на Морскую торговую организацию Соединенного Королевства (МТОСК), на борту находятся люди, но пока неизвестно их число. По их данным, танкер находился в водах ОАЭ месяц

Напомним, в мае прошлого года в территориальных водах ОАЭ были атакованы четыре коммерческих судна, которые принадлежат Саудовской Аравии. Среди них были и два нефтяных танкера. Жертв и разлива нефти удалось избежать, однако конструкции судов нанесен серьезный ущерб. Через месяц в Оманском заливе между Эмиратами и Ираном неизвестные атаковали два нефтяных танкера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kp.ru/video/embed/757646" frameborder="0"></iframe> Нефтяной танкер загорелся вблизи побережья ОАЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU