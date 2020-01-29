ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%
Федеральная резервная система (ФРС) Соединённых Штатов снова сохранила базовую процентную ставку. Ее диапазон остался на уровне 1,5-1,75% годовых. Об этом говорится в итоговом релизе по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США.
«Комитет постановил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам от 1,5 до 1,75% Комитет постановил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам от 1,5 до 1,75%», - говорится в сообщении регулятора.
ФРС отмечает, что такое решение «содействует максимальной занятости населения и стабильности цен». Регулятор в своем заявлении добавил, что хотя расходы домашних хозяйств растут умеренными темпами, инвестиции в основной капитал и экспорт остаются слабыми, и уровень годовой инфляции в Шатах остается ниже цели 2%.
Напомним, летом прошлого года ведомство сохраняло базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%. В октябре глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл назвал понижение базовой ставки «страховкой от текущих рисков».
ИСТОЧНИК KP.RU