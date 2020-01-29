2020-01-29T23:09:25+03:00
Экономика

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

В ведомстве отмечают, что такое решение «содействует максимальной занятости населения и стабильности цен»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Федеральная резервная система (ФРС) Соединённых Штатов снова сохранила базовую процентную ставку. Ее диапазон остался на уровне 1,5-1,75% годовых. Об этом говорится в итоговом релизе по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США.

«Комитет постановил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам от 1,5 до 1,75% Комитет постановил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам от 1,5 до 1,75%», - говорится в сообщении регулятора.

ФРС отмечает, что такое решение «содействует максимальной занятости населения и стабильности цен». Регулятор в своем заявлении добавил, что хотя расходы домашних хозяйств растут умеренными темпами, инвестиции в основной капитал и экспорт остаются слабыми, и уровень годовой инфляции в Шатах остается ниже цели 2%.

Напомним, летом прошлого года ведомство сохраняло базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%. В октябре глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл назвал понижение базовой ставки «страховкой от текущих рисков».

ИСТОЧНИК KP.RU

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