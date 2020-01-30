30 Янв. 2020 2020-01-30T00:35:29+03:00

По последним данным, новым вирусом в Китае заразились уже почти шесть тысяч человек, из них 132 скончались Фото: REUTERS

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Во Франции уже пять человек заразились коронавирусом: четвертым стал 80-летний китаец, которого положили в больницу во вторник, 28 января, а теперь госпитализирована и его дочь, женщина находится в реанимации. Об этом вечером в среду сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Аньес Бузен.

Как писал сайт kp.ru, случаи заражения этой смертельно опасной инфекцией во Франции стали первыми в Европе. Также случаи заражения «китайским коронавирусом» 2019-nCoV были зафиксированы в Соединенных Штатах, Канаде, Германии, Австралии, Арабских Эмиратах и других странах.

Карта распространения коронавируса

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не считали ситуацию с коронавирусом чрезвычайной, однако позже решили пересмотреть свое отношение к этой проблеме, и 30 января комитет ВОЗ соберется в Женеве на заседание, где будет обсуждаться вопрос о необходимости объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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ИСТОЧНИК KP.RU