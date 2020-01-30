2020-01-30T00:35:29+03:00
В мире

Во Франции уже пять человек заразились коронавирусом

Глава Минздрава страны подтвердил пятый случай заражения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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По последним данным, новым вирусом в Китае заразились уже почти шесть тысяч человек, из них 132 скончалисьПо последним данным, новым вирусом в Китае заразились уже почти шесть тысяч человек, из них 132 скончалисьФото: REUTERS
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Во Франции уже пять человек заразились коронавирусом: четвертым стал 80-летний китаец, которого положили в больницу во вторник, 28 января, а теперь госпитализирована и его дочь, женщина находится в реанимации. Об этом вечером в среду сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Аньес Бузен.

Как писал сайт kp.ru, случаи заражения этой смертельно опасной инфекцией во Франции стали первыми в Европе. Также случаи заражения «китайским коронавирусом» 2019-nCoV были зафиксированы в Соединенных Штатах, Канаде, Германии, Австралии, Арабских Эмиратах и других странах.

Карта распространения коронавируса

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не считали ситуацию с коронавирусом чрезвычайной, однако позже решили пересмотреть свое отношение к этой проблеме, и 30 января комитет ВОЗ соберется в Женеве на заседание, где будет обсуждаться вопрос о необходимости объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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