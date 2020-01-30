2020-01-30T04:23:51+03:00
В мире

Трамп провел совещание по ситуации с коронавирусом

США направят в КНР своих специалистов, а пока крупнейшие американские авиакомпании уменьшили число рейсов на материковый Китай
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп объявил со своей страницы в Twitter, что внимательно следит за ситуацией с «китайским коронавирусом» 2019-nCoV, и 29 января провел экстренное заседание по этому вопросу.

«Только что все наши крупные ведомства, которые также тесно сотрудничают с Китаем, проинформировали меня по коронавирусу в Китае. Мы продолжим следить за развитием событий», - написал он.

Президент США добавил, что в Штатах «лучшие эксперты в мире», и они работают над этой проблемой 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

После совещания экономический советник Трампа Ларри Кадлоу сообщил журналистам, что на помощь китайским коллегам в КНР отправятся «лучшие» американские специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC).

Тем временем крупнейшие American Airlines, Delta и United предупредили своих клиентов, что уменьшили число рейсов на материковый Китай из-за «снижения потребительского спроса» на поездки в КНР, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что из-за коронавируса в Поднебесной уже умерли 170 человек, заразились свыше 7,7 тысячи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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