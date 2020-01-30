2020-01-30T07:39:34+03:00
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ: Возвращение России усугубляет кризис в Ассамблее

По словам Ясько, украинцы будут следить, чтобы российские коллеги «не использовали трибуну ПАСЕ для распространения фейков и пропаганды»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Елизавета ЯськоГлава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Елизавета ЯськоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Возвращение России полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы усугубляет кризис в организации – таким мнением со своей страницы в Facebook поделилась глава украинской делегации в ПАСЕ и депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько.

«Я считаю, что нынешнее голосование не решает, а усугубляет кризис в Организации», - написала 29-летняя народная избранница.

Она отметила, что результаты голосования – 96 парламентариев высказались за возвращение нашей делегации полномочий в полном объеме – не «стали неожиданностью» для посланников Киева. Поэтому украинцы сочли своей обязанностью «открыть глаза членам ПАСЕ на российскую политику». Но те ознакомились с их аргументами и постановили, что они не имеют значения.

«Для них (делегатов ПАСЕ) диалог важнее ценностей, а российские взносы в СЕ (Совет Европы) весят больше, чем чистая совесть», - сетует «Слуга народа».

По словам Ясько, «россияне в ПАСЕ показывают, что европейские ценности, права человека, мир и демократия для них – это пустой звук», «они говорят на языке угроз, ультиматумов и пропаганды».

Однако самое важное, по ее мнению, что «результат голосования не свидетельствует, что поддержка Украины уменьшилась». А украинская делегация будет «активно и профессионально работать», а также «следить чтобы Россия не использовала трибуну ПАСЕ для распространения фейков и пропаганды».

Как писал сайт kp.ru, ранее избранный вице-спикером Парламентской ассамблеи Петр Толстой рассказал, что комитет ПАСЕ накануне отклонил большинство поправок к резолюции о подтверждении полномочий российской делегации. К слову, антироссийские поправки предлагали внести делегаты Великобритании и Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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