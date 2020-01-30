Крупнейшие газовые месторождения Украины находятся на грани истощения

30 Янв. 2020 2020-01-30T07:29:11+03:00

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Запасы пяти крупнейших газовых месторождений Украины истощены более чем на 80%. Об этом сообщила компания "Укргазободыча".

Согласно ее данным, в случае с Шебелинским месторождением истощение составляет около 89%, с Западно-Крестищенским - 90%, Яблоновским - 79%, Ефремовским - 82%, а Мелиховским - 82%. Компания планирует инвестировать в поиск новых залежей газа, что позволит компенсировать естественное падение запасов.

"В 2019 наша компания открыла три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд куб. м газа, увеличила извлекаемые запасы почти на 15 млрд куб. м, подготовила к бурению объекты с ресурсной базой в 17,7 млрд куб. м газа", - говорится в посте на странице "Укргазодобычи" в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что американцы как-то пытались инвестировать в поиски "голубого топлива" на Украине, но положительных результатов это не принесло, а потом Киев решил сотрудничать в этом вопросе с Польшей.

ИСТОЧНИК KP.RU