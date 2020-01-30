2020-01-30T09:19:52+03:00
Спорт

Овечкин вышел на разминку перед матчем в форме с номером Коби Брайанта

Легендарный баскетболист погиб при крушении вертолета [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Овечкин подпишет джерси и выставит его на аукционОвечкин подпишет джерси и выставит его на аукционФото: REUTERS
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Капитан американского хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин надел на разминку перед матчем с "Нэшвиллом" форму с номером 24, под которым играл баскетболист Коби Брайант, погибший несколько дней назад.

Тот самый хоккейный свитер с номером 24

Тот самый хоккейный свитер с номером 24

Сайт kp.ru писал, что 26 января частный вертолет легендарного спортсмена разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, включая самого Брайанта и его 13-летнюю дочь Джианну.

Овечкин вышел на разминку в форме с номером погибшего Коби Брайанта.Сам хоккеист играет под номером 8, который легендарный баскетболист Брайант носил в начале своей карьеры

"На протяжении всей своей карьеры Овечкин восторгался баскетболистами. Он восхищался Коби Брайантом и его отдачей этому виду спорта и был очень счастлив, встретившись с ним несколько раз. Мать Овечкина Татьяна играла в профессиональном баскетбол в Советском Союзе и вместе с национальной командой завоевала олимпийское золото в 1976 и 1980 годах", - говорится на сайте Национальной хоккейной лиги.

На матче почтили память баскетболиста, его дочери и других жертв крушения вертолета

На матче почтили память баскетболиста, его дочери и других жертв крушения вертолета

Именно поэтому джерси российского форварда с номером 24 будет подписана им и выставлена на аукцион. Все средства от продажи хоккейного свитера пойдут в благотворительный фонд Коби и Ванессы Брайант.

К слову, сам Овечкин играет под номером 8. Коби Брайант тоже выступал под ним в начале своей карьеры.

Тысячи человек вышли на улицы Лос-Анджелеса почтить память баскетболиста Коби Брайанта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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