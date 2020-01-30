Овечкин вышел на разминку перед матчем в форме с номером Коби Брайанта
Капитан американского хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин надел на разминку перед матчем с "Нэшвиллом" форму с номером 24, под которым играл баскетболист Коби Брайант, погибший несколько дней назад.
Тот самый хоккейный свитер с номером 24
Сайт kp.ru писал, что 26 января частный вертолет легендарного спортсмена разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, включая самого Брайанта и его 13-летнюю дочь Джианну.
Овечкин вышел на разминку в форме с номером погибшего Коби Брайанта.Сам хоккеист играет под номером 8, который легендарный баскетболист Брайант носил в начале своей карьеры
"На протяжении всей своей карьеры Овечкин восторгался баскетболистами. Он восхищался Коби Брайантом и его отдачей этому виду спорта и был очень счастлив, встретившись с ним несколько раз. Мать Овечкина Татьяна играла в профессиональном баскетбол в Советском Союзе и вместе с национальной командой завоевала олимпийское золото в 1976 и 1980 годах", - говорится на сайте Национальной хоккейной лиги.
На матче почтили память баскетболиста, его дочери и других жертв крушения вертолета
Именно поэтому джерси российского форварда с номером 24 будет подписана им и выставлена на аукцион. Все средства от продажи хоккейного свитера пойдут в благотворительный фонд Коби и Ванессы Брайант.
К слову, сам Овечкин играет под номером 8. Коби Брайант тоже выступал под ним в начале своей карьеры.
Тысячи человек вышли на улицы Лос-Анджелеса почтить память баскетболиста Коби Брайанта.
ИСТОЧНИК KP.RU