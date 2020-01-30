2020-01-30T09:00:20+03:00
Политика

Небензя напомнил картографам «сделки века», что Голаны – это Сирия

Постпред России при ООН добавил, что «Голанские высоты являются незаконно оккупированной сирийской территорией», и СБ не признает суверенитет Израиля над ними
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Постпред России при ООН Василий НебензяПостпред России при ООН Василий НебензяФото: REUTERS
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Комментируя так называемую «сделку века» – предложенный американской администрацией план урегулирования палестино-израильского конфликта, – постпред России при ООН Василий Небензя напомнил тем, кто рисовал для этого проекта карту, что Голанские высоты – это территория Сирии.

«Вчера опубликовано видение Вашингтоном ближневосточного урегулирования. Мы не могли не заметить, что в содержащихся в упомянутом плане картах Голанские высоты отнесены к территории Израиля. В этой связи мы хотели бы напомнить составлявшему эту карту географу, что мы и резолюция Совета Безопасности 497 не признает суверенитет Израиля над Голанами», - приводит слова Небензи РИА Новости.

Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины (выделено зеленым).

Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины (выделено зеленым).

«Голанские высоты являются незаконно оккупированной сирийской территорией», - добавил российский постпред.

Напомним, в марте прошлого года президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанами. Это решение осудила не только Лига арабских государств, но и многие союзники США.

А 28 января, как писал сайт kp.ru, в Белом доме прошла их новая встреча, на которой Трамп огласил детали плана ближневосточного урегулирования.

Голанские высоты: почему они так важны для Израиля.Почему Израиль так дорожит Голанами, что готов ради них более полувека конфликтовать с соседом? Причин много. Одна из них — потеря Голанских высот грозит еврейскому государству водным голодом.

СПРАВКА «КП»

Голанские высоты принадлежали Сирии с 1944 года, однако в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года их захватил Израиль. Позже, в 1981 году, Тель-Авив в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над этой территорией, но Совет Безопасности ООН не поддержал израильтян и объявил суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами недействительным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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