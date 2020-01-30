2020-01-30T09:17:39+03:00
Общество

В Гатчинском районе Ленинградской области нашли месячного медвежонка

Глава региона Александр Дрозденко сообщил на своей странице в Instagram, что животное назвали Машенькой
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Фото: Instagram Александра ДрозденкоФото: Instagram Александра Дрозденко
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В лесу Гатчинского района найден совсем крошечный медвежонок — слепой еще, ему не больше месяца. По каким-то причинам малыш остался без мамы и потому мог погибнуть, если бы не помощь людей. Инспекторы комитета по животному миру обследовали местность. Осмотрели окрестности, признаков насильственной смерти не обнаружено и каких-либо следов жизнедеятельности медведя — тоже нет.

«Передаем в Тверскую область в центр спасения медвежат-сирот, - сообщил о дальнейшей судьбе мишутки на своей странице в Instagram губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Малышку подрастят и отпустят на волю».

Да-да, вы правильно догадались: мишутка оказался девочкой.

«Назвали Машенькой», - уточнил глава региона.

Сотни жителей региона отметили радостную новость.

«Какой ребенок! Хорошо, что спасли», - отметила Darfeeva.

Судя по всему, малышку передадут в Центр спасения медвежат-сирот, который находится в деревне Бубоницы Торопецкого района Тверской области. На сайте Центра указано, что его основал Заслуженный эколог России, доктор биологических наук, главный научный сотрудник ФГБУ «Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник», основатель Торопецкой биостанции «Чистый лес» Валентин Пажетнов. Автор многих научных работ и научно-популярных книг. Его книга «Мои друзья медведи» (1985) была переведена и переиздана в нескольких странах.

С 1970-х годов Валентин Сергеевич вел экспериментальные исследования поведения бурого медведя от рождения до обретения самостоятельности. За время работы Центра более 230 медведей прошли реабилитацию по методике Пажетнова и выпущены обратно в лес.

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