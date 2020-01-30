2020-01-30T09:27:25+03:00
Политика

Помилованная президентом России Наама Иссахар вышла из колонии

Израильтянка была осуждена на 7,5 лет за контрабанду наркотиков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ворота исправительной колонии, где отбывала наказание Наама ИссахарВорота исправительной колонии, где отбывала наказание Наама ИссахарФото: REUTERS
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Израильтянка Наама Иссахар, помилованная президентом России Владимиром Путиным по просьбе своей матери и властей еврейского государства, была освобождена из колонии.

Напомним, что девушку еще в конце прошлого года приговорили к 7,5 годам заключения по обвинению в контрабанде наркотиков. Она признала лишь факт хранения запрещенных веществ.

23 января Путин встретился с матерью Иссахар в Израиле и пообещал, что с ее дочерью все будет хорошо, а в минувшую среду был подписан указ о помиловании.

Сайт kp.ru писал, что мама Наамы еще во вторник дежурила у ворот подмосковной колонии в ожидании воссоединения, но на тот момент президент еще не получил прошение.

"В соответствии с указом президента о помиловании Иссахар покинула колонию. Она находится на свободе", - цитирует ТАСС собеседника агентства из правоохранительных органов.

В Федеральной службе исполнения наказания информацию подтвердили.

Адвокат Наамы Иссахар о ее помиловании.Добрынин также рассказал о том, что, возможно, Нааму заберет в Израиль лично премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху

ИСТОЧНИК KP.RU

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