Помилованная президентом России Наама Иссахар вышла из колонии
Израильтянка Наама Иссахар, помилованная президентом России Владимиром Путиным по просьбе своей матери и властей еврейского государства, была освобождена из колонии.
Напомним, что девушку еще в конце прошлого года приговорили к 7,5 годам заключения по обвинению в контрабанде наркотиков. Она признала лишь факт хранения запрещенных веществ.
23 января Путин встретился с матерью Иссахар в Израиле и пообещал, что с ее дочерью все будет хорошо, а в минувшую среду был подписан указ о помиловании.
Сайт kp.ru писал, что мама Наамы еще во вторник дежурила у ворот подмосковной колонии в ожидании воссоединения, но на тот момент президент еще не получил прошение.
"В соответствии с указом президента о помиловании Иссахар покинула колонию. Она находится на свободе", - цитирует ТАСС собеседника агентства из правоохранительных органов.
В Федеральной службе исполнения наказания информацию подтвердили.
Адвокат Наамы Иссахар о ее помиловании.Добрынин также рассказал о том, что, возможно, Нааму заберет в Израиль лично премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху
ИСТОЧНИК KP.RU