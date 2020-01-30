2020-01-30T09:38:32+03:00
Экономика

Россияне-банкроты стали старше на полгода

Люди сами инициируют суды, чтобы признать себя несостоятельными
Елена АКИМОВА
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Возраст заемщиков-банкротов вырос на полгодаВозраст заемщиков-банкротов вырос на полгодаФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Россияне активно пользуются правом признать себя банкротом. И, как показывает наблюдение, в последнее время в несостоятельные должники все чаще попадают самые экономически активные граждане страны. Это люди в возрасте от 30 до 49 лет, а вот молодежь старается более внимательно относиться к своим финансам.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), должники «повзрослели» на полгода. По состоянию на ноябрь 2019 года средний возраст потенциального банкрота в России составил 45,1 лет — в то время как в ноябре 2018-го этот возраст был равен 44,5 лет.

Закон оговаривает, что банкротом может стать физическое лицо, которое имеет долг более 500 тысяч рублей и не платит по своим обязательствам от 90 дней.

Существует возможность обратиться в суд о признании себя банкротом и при меньшей сумме долга, главное доказать, что платить кредиты нечем, пишет NEWS.ru.

Активнее всего растет число потенциальных банкротов среди людей от 60 до 65 лет. Этот показатель вырос на 0,9 п.п., если раньше на долю возрастных банкротов приходилось 6,2%,то теперь 7,1%.

А вот молодые люди наоборот улучшают показатели: среди заемщиков в возрасте от 25 до 29 лет количество хронических должников снизилось на 1,3 п.п, с 5,7% до 4,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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