30 Янв. 2020 2020-01-30T10:01:23+03:00

В Подмосковье у бизнесмена украли шесть наручных часов на сумму более 2 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В подмосковном городе Кубинка у 47-летнего бизнесмена неизвестный украл шесть наручных часов на сумму 2,2 миллиона рублей.

Грабитель проник в дом мужчины, а спустя несколько минут в строение бани, через открытые двери и совершил преступление. Коттедж пострадавшего не был оборудован системой видеонаблюдения и охранной сигнализацией.

Неизвестный украл мужские наручные часы фирм "Брайтлинг", "Лонгинесс", "Улиссе", "Улиссе Нардин" (2 пары), "Армия России".

На данный момент полиция разыскивает грабителя. Правоохранительные органы составили протокол места происшествия и обнаружили несколько улик. По данному преступлению возбудили уголовное дело, сообщает kp.ru собственный источник.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года в Москве у бизнесмена украли более 45 миллионов рублей из банковской ячейки. Мужчина обнаружил пропажу спустя более чем полгода после того, как оставил деньги в учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU