2020-01-30T10:45:07+03:00
Общество

Ученые объяснили, почему люди чувствуют себя одинокими

Оказывается, подобное состояние возникает если человек замерзает
Елена АКИМОВА
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Ученые объяснили, что нужно делать, чтобы не чувствовать себя одинокимУченые объяснили, что нужно делать, чтобы не чувствовать себя одинокимФото: Олег ЗОЛОТО
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Американские ученые поделились наблюдениями – человеку бывает грустно и хочется общения если он замерзает. К такому неожиданному выводу пришли исследователи, проанализировав модель поведения 78 человек.

О результатах наблюдения сообщается на сайте Британского психологического общества.

В рамках эксперимента ученые предложили респондентам надеть на себя специальные устройства для подогрева спины. Стоило отключить «отопление», как испытуемому задавался вопрос о его взаимоотношениях с родными и близкими.

В частности, исследователи поинтересовались, хотят ли респонденты в ближайшее время позвонить другу или любимому человеку.

Оказалось, те кому было холодно, чаще хотели общения с важным человеком. А вот счастливцы, которые находились в тепле, вовсе не нуждались в контактах и проявляли больше равнодушия.

Отмечается, что температура окружающего воздуха во время этих интервью колебалась от восьми до +28 градусов по Цельсию — это так же повлияло на результаты, как и подогрев спины. Специалисты уверены, что при ощущении физического холода человек на уровне подсознания чувствует холод в душе, сообщает Пятый канал.

Ученые объяснили, почему люди чувствуют себя одинокими.Оказывается, подобное состояние возникает если человек замерзает

ИСТОЧНИК KP.RU

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