Ученые объяснили, почему люди чувствуют себя одинокими
Американские ученые поделились наблюдениями – человеку бывает грустно и хочется общения если он замерзает. К такому неожиданному выводу пришли исследователи, проанализировав модель поведения 78 человек.
О результатах наблюдения сообщается на сайте Британского психологического общества.
В рамках эксперимента ученые предложили респондентам надеть на себя специальные устройства для подогрева спины. Стоило отключить «отопление», как испытуемому задавался вопрос о его взаимоотношениях с родными и близкими.
В частности, исследователи поинтересовались, хотят ли респонденты в ближайшее время позвонить другу или любимому человеку.
Оказалось, те кому было холодно, чаще хотели общения с важным человеком. А вот счастливцы, которые находились в тепле, вовсе не нуждались в контактах и проявляли больше равнодушия.
Отмечается, что температура окружающего воздуха во время этих интервью колебалась от восьми до +28 градусов по Цельсию — это так же повлияло на результаты, как и подогрев спины. Специалисты уверены, что при ощущении физического холода человек на уровне подсознания чувствует холод в душе, сообщает Пятый канал.
Ученые объяснили, почему люди чувствуют себя одинокими.Оказывается, подобное состояние возникает если человек замерзает
ИСТОЧНИК KP.RU