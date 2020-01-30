30 Янв. 2020 2020-01-30T10:45:07+03:00

Ученые объяснили, что нужно делать, чтобы не чувствовать себя одиноким Фото: Олег ЗОЛОТО

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Американские ученые поделились наблюдениями – человеку бывает грустно и хочется общения если он замерзает. К такому неожиданному выводу пришли исследователи, проанализировав модель поведения 78 человек.

О результатах наблюдения сообщается на сайте Британского психологического общества.

В рамках эксперимента ученые предложили респондентам надеть на себя специальные устройства для подогрева спины. Стоило отключить «отопление», как испытуемому задавался вопрос о его взаимоотношениях с родными и близкими.

В частности, исследователи поинтересовались, хотят ли респонденты в ближайшее время позвонить другу или любимому человеку.

Оказалось, те кому было холодно, чаще хотели общения с важным человеком. А вот счастливцы, которые находились в тепле, вовсе не нуждались в контактах и проявляли больше равнодушия.

Отмечается, что температура окружающего воздуха во время этих интервью колебалась от восьми до +28 градусов по Цельсию — это так же повлияло на результаты, как и подогрев спины. Специалисты уверены, что при ощущении физического холода человек на уровне подсознания чувствует холод в душе, сообщает Пятый канал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757720" frameborder="0"></iframe> Ученые объяснили, почему люди чувствуют себя одинокими.Оказывается, подобное состояние возникает если человек замерзает

ИСТОЧНИК KP.RU