2020-01-30T11:05:08+03:00
Общество

В России по-прежнему не зафиксировано случаев заражения коронавирусом

Выявлено 184 пациента с признаками острых респираторных инфекций, но ни у одного из них нет китайской пневмонии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Прибывающих из Китая российских туристов осматривают в аэропортахПрибывающих из Китая российских туристов осматривают в аэропортахФото: REUTERS
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Коронавирус нового типа 2019-nCoV пока не добрался до России. В стране не зафиксировано не одного случая заражения этой инфекцией.

Роспотребнадзор постоянно обновляет данные. Согласно информации ведомства, за все время мониторинга ситуации выявлено 184 пациента с признаками острых респираторных вирусных инфекций, но ни у одного из них нет коронавируса.

В пунктах пропуска через госграницу России по-прежнему действует усиленный двойной контроль за прибывающими из стран, в которых зафиксированы инфицированные. Ведомство взаимодействует с китайскими партнерами и Всемирной организацией здравоохранения.

Также с 28 января во всех аэропортах прибытия российских туристов из КНР начато обследование на коронавирусную инфекцию. На сайте Роспотребнадзора уточняется, что пассажиры с пониманием относятся к таким мерам.

Сайт kp.ru писал, что от китайской пневмонии погибли уже 170 человек. Теперь в каждом регионе республики есть как минимум по одному зараженному. Абсолютное большинство инфицированных проживает в провинции Хубэй, откуда и пошел коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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