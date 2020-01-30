2020-01-30T11:12:49+03:00
Общество

Следственный комитет просит арестовать бывших полицейских по делу Голунова

Мужчин обвиняют в совершении преступлений по статьям о превышении должностных полномочий
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Следственный комитет просит арестовать бывших полицейских по делу ГолуноваСледственный комитет просит арестовать бывших полицейских по делу ГолуноваФото: REUTERS
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Следственный комитет России просит суд арестовать пятерых бывших сотрудников полиции, которые накануне были задержаны по делу журналиста Ивана Голунова.

Мужчин обвиняют в совершении преступлений по статьям о превышении должностных полномочий, а также фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

- В Басманный суд поступили ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коновалова Д., Сергалива А., Ляховца И., Феофанова Р., Уметбаева М, - отметил представитель суда, пишет "ТАСС".

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня прошлого года в центре Москвы. При себе, а также в его съемной квартире, по данным полицейских, были обнаружены наркотики. Голунов утверждал, что наркотические вещества ему подбросили. Ему и его адвокатам удалось доказать невиновность.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в среду, 29 января, пять бывших полицейских были задержаны по делу Ивана Голунова в Москве. Экс-сотрудники полиции доставлены на допрос в связи с громким делом.

Путин сообщил, что у него пока нет информации о заказчиках дела Голунова.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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