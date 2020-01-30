Информация о минировании взлетной полосы в Шереметьево не подтвердилась

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:26:16+03:00

Информация о минировании взлетной полосы в аэропорту Шереметьево не подтвердилась Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Рано утром в аэропорту Шереметьево получили сообщение о том, что взлетно-посадочная полоса заминирована. Сведения тут же передали спецслужбам, но информация оказалась ложной.

Проверка показала, что никакого взрывного устройства нет. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

Вскоре стало известно, что полицейским удалось задержать «террориста», но пока обстоятельства не раскрываются. Личность подозреваемого держится в секрете, сообщает телеканал «360».

В последние несколько месяцев по России прокатилась волна угроз о якобы заложенных бомбах в российских судах, школах и больницах.

Сотрудники ФСБ установили два почтовых сервиса, с которых рассылались письма о минировании. Сейчас доступ к ним блокируется.

После блокировки доступа к Startmail угрозы стали массово рассылаться с другого крупного почтового сервиса - швейцарского Protonmail, который использовался в 2019 году с теми же целями, но для 123 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU