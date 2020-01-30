Трамп: советы Болтона могли привести к "шестой мировой войне"

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:29:22+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп резко раскритиковал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Глава государства рассказал, что многие советовали не брать этого политика на работу, но тот буквально "умолял", а потому ему дали шанс. Однако, по словам Трампа, Болтон допустил много ошибок, в частности говоря о применении "ливийской модели" в вопросе урегулирования северокорейского конфликта.

"Честно говоря, если бы я его слушал, мы уже были бы в шестой мировой войне", - написал американский лидер у себя в микроблоге в Twitter.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

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ИСТОЧНИК KP.RU