Обошлось без инцидента: Два американских спутника чуть не столкнулись над США
Космическое командование США сообщило о том, что два неработоспособных американских спутника (научный и военный) пролетели мимо друг друга над территорией Штатов и чуть не столкнулись.
- Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США подтвердила, что два неработающих спутника (IRAS и GGSE-4) пересекли траектории без инцидент, - сообщили эксперты.
Один из спутников, по словам представителей Космического командования США, был запущен в 1967 году, а второй - в 1983.
Накануне лаборатория, которая предоставляет услуги по предотвращению столкновений на низкой околоземной орбите, заявила о высокой вероятности столкновения спутников 30 января.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что США откажутся от российских "Союзов" в начале 2020 года. Новые американские корабли смогут совершать полеты на орбиту. Об этом вице-президент США Майкл Пенс сообщил в ноябре во время посещения Исследовательского центра имени Эймса в Калифорнии.
ИСТОЧНИК KP.RU