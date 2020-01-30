2020-01-30T11:59:13+03:00
В мире

Обошлось без инцидента: Два американских спутника чуть не столкнулись над США

Один спутник был запущен в 1967 году, а второй - в 1983
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Обошлось без инцидента: Два американских спутника чуть не столкнулись над СШАОбошлось без инцидента: Два американских спутника чуть не столкнулись над СШАФото: NASA
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Космическое командование США сообщило о том, что два неработоспособных американских спутника (научный и военный) пролетели мимо друг друга над территорией Штатов и чуть не столкнулись.

- Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США подтвердила, что два неработающих спутника (IRAS и GGSE-4) пересекли траектории без инцидент, - сообщили эксперты.

Один из спутников, по словам представителей Космического командования США, был запущен в 1967 году, а второй - в 1983.

Накануне лаборатория, которая предоставляет услуги по предотвращению столкновений на низкой околоземной орбите, заявила о высокой вероятности столкновения спутников 30 января.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США откажутся от российских "Союзов" в начале 2020 года. Новые американские корабли смогут совершать полеты на орбиту. Об этом вице-президент США Майкл Пенс сообщил в ноябре во время посещения Исследовательского центра имени Эймса в Калифорнии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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