МИД России: США осознали провал венесуэльского "блицкрига"
Соединенные Штаты осознают, что их "блицкриг" в Венесуэле не удался. Такого мнения придерживается глава латиноамериканского департамента министерства иностранных дел России Александр Щетинин.
Он заявил, что понимание пришло к американцам спустя год после начала массовых протестов в Боливарианской Республике. Риторика представителей Белого дома в отношении Каракаса изменилась. Так, например, 9 января госсекретарь США Майк Помпео публично подтвердил отказ от применения силы и не исключил возможность переговоров с законным правительством Николаса Мадуро.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU