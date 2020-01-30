2020-01-30T11:38:45+03:00
Политика

МИД России: США осознали провал венесуэльского "блицкрига"

Теперь американцы не исключают возможность переговоров с правительством Николаса Мадуро
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Соединенные Штаты осознают, что их "блицкриг" в Венесуэле не удался. Такого мнения придерживается глава латиноамериканского департамента министерства иностранных дел России Александр Щетинин.

Он заявил, что понимание пришло к американцам спустя год после начала массовых протестов в Боливарианской Республике. Риторика представителей Белого дома в отношении Каракаса изменилась. Так, например, 9 января госсекретарь США Майк Помпео публично подтвердил отказ от применения силы и не исключил возможность переговоров с законным правительством Николаса Мадуро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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