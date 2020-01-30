Более десяти скульптур Дали похитили из галереи в Стокгольме

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:25:52+03:00

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Из галереи Couleur в центре Стокгольма похитили около 10-12 бронзовых скульптур авторства Сальвадора Дали.

Пропажу обнаружили в четверг, 30 января, примерно в четыре часа утра. По предварительной версии, неизвестные проникли в здание, где проходила выставка и вынесли свыше десяти скульптур. Каждая из работ оценивается в 200-500 тысяч крон (20-50 тысяч евро). Размер ущерба, по словам владельца галереи Педера Энстрема, составляет около 300-400 тысяч евро

Местная полиция организовала расследование, передает издание Dagens Nyheter. Место происшествия оцеплено. Вероятнее всего, это не было спонтанное преступление, поскольку грабители действовали довольно быстро, заявил Энстрем.

Тем временем, в Москве открылась выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство". Ознакомиться с экспозицией можно в Центральном выставочном зале "Манеж". Работы будут доступны публике до 25 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU