"Решение за гражданами": Матвиенко назвала условие для вступления в силу поправок в Конституцию

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:51:30+03:00

По словам спикера Совфеда, если россияне не поддержат закон, он не вступит в силу

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что решение о вступлении в силу закона о поправке в Конституцию будет полностью зависеть от решения граждан на общероссийском голосовании.

По словам Матвиенко, если россияне не поддержат закон, то он не вступит в силу.

- Окончательное решение будет за гражданами, на всероссийское голосование будет вынесен закон о поправке в Конституцию, - отметила спикер Совфеда.

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ИСТОЧНИК KP.RU