2020-01-30T12:44:35+03:00
Общество

Выплаты, пособия и компенсации вырастут на 3%

Индексация будет проведена 1 февраля 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%Фото: Анастасия Осипова
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С 1 февраля 2020 года в России будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, пособия и компенсация. Увеличение составит 3%. Об этом в четверг, 30 января, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.

Решение связано с ростом индекса потребительских цен за минувший год до 103%. Так, увеличение коснется выплат Героям Советского Союза, Российской Федерации, Героям Труда и полным кавалерам ордена Славы. Кроме того, прибавки стоит ждать инвалидам в рамках компенсаций за содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.

Социальные пособия на погребение, ежемесячные страховые выплаты от несчастных случаев на производстве и компенсационные выплаты россиянам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварий и ядерных испытаний тоже вырастут на 3%.

Сайт kp.ru писал, что ранее были увеличены выплаты за рождение второго и последующих детей. Появился маткапитал на первого ребенка.

Соцвыплаты и пособия увеличатся с 1 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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