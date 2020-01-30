Выплаты, пособия и компенсации вырастут на 3%
С 1 февраля 2020 года в России будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, пособия и компенсация. Увеличение составит 3%. Об этом в четверг, 30 января, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.
Решение связано с ростом индекса потребительских цен за минувший год до 103%. Так, увеличение коснется выплат Героям Советского Союза, Российской Федерации, Героям Труда и полным кавалерам ордена Славы. Кроме того, прибавки стоит ждать инвалидам в рамках компенсаций за содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.
Социальные пособия на погребение, ежемесячные страховые выплаты от несчастных случаев на производстве и компенсационные выплаты россиянам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварий и ядерных испытаний тоже вырастут на 3%.
Сайт kp.ru писал, что ранее были увеличены выплаты за рождение второго и последующих детей. Появился маткапитал на первого ребенка.
Соцвыплаты и пособия увеличатся с 1 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU