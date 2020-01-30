Новый глава Чувашии рассказал подробности первого разговора с Путиным
Врио главы Чувашии Олег Николаев рассказал о первом разговоре с Владимиром Путиным. В последние несколько дней активно обсуждалось, что в регионе произойдет смена власти, но назначение стало неожиданностью, признается Николаев.
- Разве такие вещи могут быть ожидаемы? Это же решение президента страны, и очевидно, что в такие решения мало кто посвящен. Это достаточно узкий круг [людей], и я в него, - делится руководитель региона.
После назначения президент лично пообщался с Олегом Николаевым. Обсуждались первостепенные задачи, над которыми предстоит работать.
— Конечно, для меня это было волнительно — первое, что могу сказать…. Много говорилось о разных площадках, про майские указы, конкретные направления,- рассказывает ФАН врио главы Чувашии.
О задачах, которые стоят перед регионом, Николаев знает лучше многих других: проверить действующие программы, убедиться, что они приведут к поставленным целям, скорректировать команду и работать засучив рукава.
Что касается команды, то варианты ее обновления будут рассматриваться после инвентаризации дел в регионе.
- Будем обращаться к тем, кто имеет чувашские корни, является выходцем из Чувашской Республики и сейчас эффективно работает, в том числе и за пределами региона. Смотреть внутренние резервы среди молодых людей,- подчеркнул Николаев.
Главу Чувашии выгнали из партии за неуважение к людям. Депутаты требуют отправить губернатора в отставку.
Ранее Владимир Путин уволил главу Чувашии, заставившего пожарного прыгать за ключами. Новым руководителем республики стал депутат с пятью детьми.
Путин встретился с новым главой Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU