Новый глава Чувашии рассказал подробности первого разговора с Путиным

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:45:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Врио главы Чувашии Олег Николаев рассказал о первом разговоре с Владимиром Путиным. В последние несколько дней активно обсуждалось, что в регионе произойдет смена власти, но назначение стало неожиданностью, признается Николаев.

- Разве такие вещи могут быть ожидаемы? Это же решение президента страны, и очевидно, что в такие решения мало кто посвящен. Это достаточно узкий круг [людей], и я в него, - делится руководитель региона.

После назначения президент лично пообщался с Олегом Николаевым. Обсуждались первостепенные задачи, над которыми предстоит работать.

— Конечно, для меня это было волнительно — первое, что могу сказать…. Много говорилось о разных площадках, про майские указы, конкретные направления,- рассказывает ФАН врио главы Чувашии.

О задачах, которые стоят перед регионом, Николаев знает лучше многих других: проверить действующие программы, убедиться, что они приведут к поставленным целям, скорректировать команду и работать засучив рукава.

Что касается команды, то варианты ее обновления будут рассматриваться после инвентаризации дел в регионе.

- Будем обращаться к тем, кто имеет чувашские корни, является выходцем из Чувашской Республики и сейчас эффективно работает, в том числе и за пределами региона. Смотреть внутренние резервы среди молодых людей,- подчеркнул Николаев.

Главу Чувашии выгнали из партии за неуважение к людям. Депутаты требуют отправить губернатора в отставку.

Ранее Владимир Путин уволил главу Чувашии, заставившего пожарного прыгать за ключами. Новым руководителем республики стал депутат с пятью детьми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757603" frameborder="0"></iframe> Путин встретился с новым главой Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU