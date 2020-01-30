2020-01-30T12:45:57+03:00
Политика

Новый глава Чувашии рассказал подробности первого разговора с Путиным

«Было волнительно», - признался Олег Николаев
Елена АКИМОВА
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Врио главы Чувашии встретился с Владимиром ПутинымВрио главы Чувашии встретился с Владимиром Путиным
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Врио главы Чувашии Олег Николаев рассказал о первом разговоре с Владимиром Путиным. В последние несколько дней активно обсуждалось, что в регионе произойдет смена власти, но назначение стало неожиданностью, признается Николаев.

- Разве такие вещи могут быть ожидаемы? Это же решение президента страны, и очевидно, что в такие решения мало кто посвящен. Это достаточно узкий круг [людей], и я в него, - делится руководитель региона.

После назначения президент лично пообщался с Олегом Николаевым. Обсуждались первостепенные задачи, над которыми предстоит работать.

— Конечно, для меня это было волнительно — первое, что могу сказать…. Много говорилось о разных площадках, про майские указы, конкретные направления,- рассказывает ФАН врио главы Чувашии.

О задачах, которые стоят перед регионом, Николаев знает лучше многих других: проверить действующие программы, убедиться, что они приведут к поставленным целям, скорректировать команду и работать засучив рукава.

Что касается команды, то варианты ее обновления будут рассматриваться после инвентаризации дел в регионе.

- Будем обращаться к тем, кто имеет чувашские корни, является выходцем из Чувашской Республики и сейчас эффективно работает, в том числе и за пределами региона. Смотреть внутренние резервы среди молодых людей,- подчеркнул Николаев.

Главу Чувашии выгнали из партии за неуважение к людям. Депутаты требуют отправить губернатора в отставку.

Ранее Владимир Путин уволил главу Чувашии, заставившего пожарного прыгать за ключами. Новым руководителем республики стал депутат с пятью детьми.

Путин встретился с новым главой Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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