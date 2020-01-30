Военные медики Минобороны России спасли жизнь раненой в Сирии журналистке RT
Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил военных медиков в сирийскую городскую больницу Хама, куда накануне была доставлена тяжело раненая журналистка RT Вафа Шабруни.
Девушка получила ранение при взрыве мины в сирийском городе Маарат-эн-Нуман.
В среду вечером, 29 января, с авиабазы Хмеймим в Хаму направили российский транспортный вертолет, сказано на сайте Минобороны.
- После оказания неотложной медицинской помощи, Вафа Шабруни в сопровождении российских военных врачей была доставлена на авиабазу Хмеймим, - рассказали в ведомстве.
В Минобороны РФ также заявили, что в течение прошедшей ночи проводилась комплексная терапия. Были проведены два сеанса телемедицинских консультаций с ведущими специалистами Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
На данный момент военные медики оценивают состояние девушки как стабильно тяжелое. Также прорабатывается вопрос о ее доставке в Россию для оказания необходимой медицинской помощи.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в среду, 29 января, корреспондента RT ранили в Сирии. Один из снарядов взорвался во время съёмок складов оружия в провинции Идлиб.
Корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни ранена в Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU