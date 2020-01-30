30 Янв. 2020 2020-01-30T13:00:50+03:00

Военные медики Минобороны России спасли жизнь раненой в Сирии журналистке RT Фото: СОЦСЕТИ

Вафа Шабруни получила ранение при взрыве мины в сирийском городе Маарат-эн-Нуман

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил военных медиков в сирийскую городскую больницу Хама, куда накануне была доставлена тяжело раненая журналистка RT Вафа Шабруни.

Девушка получила ранение при взрыве мины в сирийском городе Маарат-эн-Нуман.

В среду вечером, 29 января, с авиабазы Хмеймим в Хаму направили российский транспортный вертолет, сказано на сайте Минобороны.

- После оказания неотложной медицинской помощи, Вафа Шабруни в сопровождении российских военных врачей была доставлена на авиабазу Хмеймим, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны РФ также заявили, что в течение прошедшей ночи проводилась комплексная терапия. Были проведены два сеанса телемедицинских консультаций с ведущими специалистами Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко.

На данный момент военные медики оценивают состояние девушки как стабильно тяжелое. Также прорабатывается вопрос о ее доставке в Россию для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в среду, 29 января, корреспондента RT ранили в Сирии. Один из снарядов взорвался во время съёмок складов оружия в провинции Идлиб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757714" frameborder="0"></iframe> Корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни ранена в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU